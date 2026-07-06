Un avion Dash largue du retardant sur l'incendie qui sévit dans les Pyrénées-Orientales, alors que le feu a déjà parcouru 4.600 hectares depuis samedi et provoqué l'évacuation de 10.000 personnes. IMAGES
Incendie dans les Pyrénées-Orientales : images d'avion Dash larguant du retardant
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