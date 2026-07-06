De puissants vents et des pluies torrentielles amenées par le super-typhon Bavi balayent le territoire américain de Guam, alors que cette tempête de catégorie 5 touche terre sur l'île voisine de Rota, dans le Pacifique. Le Service météorologique américain (NWS) a lancé un appel d'avertissement de "dégâts catastrophiques et d'une situation de danger mortel". IMAGES
Le super typhon Bavi s'abat sur l'île américaine de Guam
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