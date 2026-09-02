De la fumée est visible dans le ciel du nord de Bahreïn suite à des attaques de drones et de missiles iraniens, tandis que les autorités bahreïnies tentent d'intercepter ces projectiles. L'Iran a attaqué mercredi des bases militaires des Etats-Unis dans le Golfe après la conclusion d'une salve de frappes américaines contre lui, la deuxième en quelques jours. IMAGES
De la fumée dans le ciel de Bahreïn à la suite d'attaques iraniennes
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