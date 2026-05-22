Retraites : le RN est-il en train de changer de position ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 22/05/2026 à 14:05

Le Rassemblement national est-il en train de revoir sa ligne sur les retraites ? Alors que Jordan Bardella évoque désormais la possibilité d’un report de l’âge de départ, Marine Le Pen maintient officiellement la promesse d’un retour à 62 ans. Derrière ces prises de parole divergentes, une question se pose : le RN cherche-t-il à adapter son discours à la réalité budgétaire… ou entretient-il volontairement le flou à l’approche de la présidentielle de 2027 ? L'analyse d'Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 22 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com