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Retraites : le RN est-il en train de changer de position ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 22/05/2026 à 14:05

Le Rassemblement national est-il en train de revoir sa ligne sur les retraites ? Alors que Jordan Bardella évoque désormais la possibilité d’un report de l’âge de départ, Marine Le Pen maintient officiellement la promesse d’un retour à 62 ans. Derrière ces prises de parole divergentes, une question se pose : le RN cherche-t-il à adapter son discours à la réalité budgétaire… ou entretient-il volontairement le flou à l’approche de la présidentielle de 2027 ? L'analyse d'Edouard Tétreau, essayiste et chroniqueur au Figaro et Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 22 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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5 commentaires

  • 15:09

    Je rêve d'un pays ou tous les dimanches soir, on aurait une émission factuelle et de haut niveau où l'on nous présenterait les faits, les comptes etc. Et puis une fois que les faits et les alternatives auraient été présentés à 22h00 nous voterions tous via vote.gouv.fr Je rève d'un pays où l'on pourrait mettre en prison (la vraie surpeuplée, pas 10 jours avant la guadeloupe) ceux qui promettent mais font autre chose.

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