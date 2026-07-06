A la Une de la presse, ce lundi 6 juillet, le début d’une semaine décisive pour le RN avec la décision, demain, de la justice dans l’affaire des attachés parlementaires européens du FN, qui confirmera ou non l’impossibilité pour Marine Le Pen d’être candidate à la présidentielle de l’an prochain. L’ascension de l’AfD en Allemagne. Les funérailles du Guide suprême Ali Khamenei en Iran. Une nouvelle décision très controversée de la Fifa. Et un concours insolite remporté par la Belgique.
RN: Pour 2027, Le Pen ou Bardella ?
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