Quatre mois après sa mort dans des bombardements israélo-américains, des funérailles nationales historiques sont organisées pour le guide suprême Ali Khamenei en Iran. Une semaine d'hommages qui rassemblent des millions de personnes, aux allures de démonstration de force pour le régime iranien. L'anthropologue franco-iranienne Chowra Makaremi, autrice de "Résistances affectives, les politiques de l'attachement face aux politiques de la cruauté", était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Chowra Makaremi: "la guerre a paralysé la société civile iranienne, mais elle continue d'exister"
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