Un oligarque ukrainien et deux autres personnes ont été blessés lundi soir à Monaco dans l'explosion d'un "colis piégé", la première du genre dans la principauté.
Monaco: trois blessés, dont un oligarque ukrainien, dans l'explosion d'un colis piégé
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