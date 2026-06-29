Visite du sultan d'Oman: Paris et Mascate veulent renforcer leur coopération

Le président Emmanuel Macron (d) et le sultan d'Oman Haitham ben Tariq assistent à une cérémonie de signature d'accords à l'Élysée, le 29 juin 2026 à Paris ( POOL / MEHDI FEDOUACH )

La première visite officielle en France du sultan d'Oman Haitham ben Tariq, dont le pays est riverain du détroit d'Ormuz, s'est traduite par une série de contrats pour des groupes français, marquant la volonté des deux pays de renforcer leur coopération au sortir de la guerre dans la région.

"Je suis impatient de coopérer plus et de développer notre relation", des "transports à l'énergie et de la défense à l'espace", a déclaré le président Emmanuel Macron lors d'un forum d'affaires franco-omanais à Paris, en appelant aussi à plus d'investissements du sultanat en France.

Un appel auquel le sultan a répondu présent : "nous ouvrons nos portes à tous les nouveaux partenaires d'affaires", a-t-il dit.

Avec en toile de fond tout l'enjeu de la réouverture du détroit d'Ormuz, pour lequel l'Iran envisage un péage, contre l'avis d'Oman, autre pays riverain, comme des États-Unis et des Européens.

Le président français et le sultan ont plaidé depuis Paris pour une "navigation libre, sans conditions ni restrictions" dans le détroit et convenu d'y mener des "opérations de déminage conjointes", s'attirant les foudres de Téhéran qui a sommé la France de "ne pas compliquer la situation".

Le géant français de l'électricité EDF a notamment signé un contrat de 3 milliards de dollars pour une station de transfert d'énergie par pompage à Oman, a annoncé l’Élysée, revoyant ainsi à la baisse le chiffre de 4 milliards qui avait d'abord été donné.

Ce contrat porte sur le développement et l'exploitation de la première station de transfert d'énergie par pompage au niveau du barrage de Wadi Daysat (90 kilomètres au sud de Mascate) qui doit permettre de stocker jusqu'à 2GW d'énergie.

EDF Power Solutions a signé deux autres contrats, notamment d'un montant de 250 millions de dollars pour le développement d'une centrale photovoltaïque de 500 MW à Al Kamil, à 180km au sud-est de Mascate.

Corridors logistiques

Le second concerne le projet phare omanais "The Island" "alliant énergie renouvelable et infrastructure numérique". Porté par EDF pour le volet énergie, "il vise à faire d’Oman un hub régional en IA, cloud et calcul avancé" avec des centres de données alimentés par les énergies renouvelables.

Le président Emmanuel Macron (d) accueille le sultan d'Oman Haitham ben Tariq à l'Elysée, le 29 juin 2026 à Paris ( AFP / MEHDI FEDOUACH )

Autre géant français à signer un accord d'importance, dans les services à l'environnement cette fois : le groupe Suez a remporté un des plus gros contrats de son histoire, dans la gestion de l'eau, confirmant ainsi son retour à l'international.

Il porte sur un montant de deux milliards d'euros sur 15 ans dans le sultanat.

Ce contrat, qui couvre la gestion et la maintenance des services d'eau potable et d'assainissement de la capitale Mascate et des gouvernorats de Sharqiyah Nord et Sharqiyah Sud, figure "dans le top 3 de l'histoire de Suez", a déclaré le directeur général du groupe, Xavier Girre, lors d'un entretien à l'AFP.

L'armateur CMA-CGM a de son côté signé un mémorandum d'accord avec l'Oman Investment Authority pour 400 millions de dollars, qui vise à l'impliquer dans la structuration de nouveaux corridors logistiques omanais et la gestion d'un nouveau terminal du port de Sohar, au-delà du détroit d'Ormuz.

Dans l'aérien, un protocole d'accord sur la coopération en matière de gestion du trafic aérien a été signé, et un autre pour la fourniture et l'intégration de deux radars pour l'aviation civile entre Ankaa, un partenaire du groupe d'électronique et de défense Thales, et l'autorité de l'aviation civile omanaise (CAA). Le montant revenant à Thales est de 8 millions de dollars.

Dans l'IA, Terminal 11, la plateforme d'innovation du sultanat, et Station F, le campus parisien de start-up, se sont accordés sur un programme d'accélérateur de start-up omanaises afin "de tisser des liens entre les écosystèmes d'innovation français et omanais".

Cette visite "confirme la relation renforcée entre la France et le sultanat d'Oman dans de nombreux domaines, notamment économique, scientifique, culturel ou encore industriel", avait également fait valoir la présidence vendredi.

Sur le plan culturel, les deux parties se sont engagées "à renforcer leur coopération muséale", et notamment à inaugurer le musée franco-omanais de Mascate, dont les travaux de rénovation sont en cours de finition, et à concevoir ensemble les futures expositions de ce musée.

Les deux capitales se sont enfin engagées à renforcer la place du français dans le système scolaire public omanais.