Des pompiers du comté de Los Angeles et une équipe de secours turque recherchent des survivants et des corps dans les décombres d’un immeuble effondré à Caraballeda, dans l’État de La Guaira, au Venezuela. Plus de quatre jours après deux puissants séismes qui ont fait au moins 1 450 morts et des dizaines de milliers de disparus, les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent. IMAGES
Venezuela: des pompiers de Los Angeles cherchent des survivants à La Guaira
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