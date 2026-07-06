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Coupe du monde : la Norvège et Erling Haaland s'offrent le Brésil

information fournie par France 24 06/07/2026 à 07:16

La Norvège a battu le Brésil en 8e de finale de la Coupe du monde (2-1). Erling Haaland a inscrit un doublé (79’, 90’), et égale Messi et Mbappé au classement des buteurs (7).

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