La Norvège a battu le Brésil en 8e de finale de la Coupe du monde (2-1). Erling Haaland a inscrit un doublé (79’, 90’), et égale Messi et Mbappé au classement des buteurs (7).
Coupe du monde : la Norvège et Erling Haaland s'offrent le Brésil
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro