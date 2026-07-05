Kiev a subi cette semaine la pire attaque russe depuis le début du conflit. Moscou, qui affirme qu'il va maintenir la pression sur l'Ukraine, est pourtant en perte de vitesse sur la ligne de front et bousculée à l'intérieur même de ses frontières avec ces frappes multiples sur des raffineries de pétrole. La grand reporter Elena Volochine, ancienne correspondante en Russie, et Prix Albert Londres pour "Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine", était l'Invitée d'Au Cœur de l'Info.
Elena Volochine: "le pouvoir russe est sur une ligne de crête"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro