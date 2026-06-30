Avec plusieurs mois de retard, Londres a dévoilé mardi un plan d'investissements à dix ans dans la défense pour moderniser l'armée britannique, avec davantage de moyens pour les drones et les systèmes autonomes.
Le Royaume-Uni dévoile son plan d'investissements dans la défense
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