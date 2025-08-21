 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Xavier Durand (Coface) : "Dans un environnement anxiogène, notre stratégie prend toute sa valeur "

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 21/08/2025 à 09:00

Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Xavier Durand, directeur général de Coface . Guerre commerciale, flambée des défaillances d'entreprises, incertitudes géopolitiques : le climat mondial pèse lourd sur la croissance. Alors que Donald Trump agite de nouveau la menace tarifaire et que l'économie américaine reste sous tension, les risques s'accumulent. Quel impact pour les entreprises exportatrices ? Le système tient-il encore ? Décryptage des tendances mondiales et de la solidité du groupe.

Valeurs associées

COFACE
16,7900 EUR Euronext Paris 0,00%

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank