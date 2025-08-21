Depuis les 25e Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Ecorama reçoit Xavier Durand, directeur général de Coface . Guerre commerciale, flambée des défaillances d'entreprises, incertitudes géopolitiques : le climat mondial pèse lourd sur la croissance. Alors que Donald Trump agite de nouveau la menace tarifaire et que l'économie américaine reste sous tension, les risques s'accumulent. Quel impact pour les entreprises exportatrices ? Le système tient-il encore ? Décryptage des tendances mondiales et de la solidité du groupe.
[REPLAY] Xavier Durand (Coface) : "Dans un environnement anxiogène, notre stratégie prend toute sa valeur "
Valeurs associées
|16,7900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
