Images aériennes prises par un drone montrant des rues et des maisons inondées dans le nord de l'île indonésienne de Sumatra, où au moins 116 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et des glissements de terrain, selon les autorités chargées de la gestion des catastrophes. Le nombre total de victimes dans tout le pays dépasse désormais les 200 personnes. IMAGES
Indonésie: le bilan des inondations dépasse 200 morts
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro