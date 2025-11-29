Des drones endommagent un important terminal pétrolier russe en mer Noire

Capture d'images diffusées par le Service de sécurité ukrainien (SBU), le 29 novembre 2025, montrant un cargo en feu en mer Noire, au large des côtes turques ( Service de sécurité ukrainien / - )

Des attaques de drones navals ont endommagé samedi une infrastructure pétrolière majeure dans un port russe en mer Noire, tandis que Kiev envoie une délégation aux Etats-Unis pour de nouvelles négociations visant à trouver une issue à la guerre en Ukraine.

Ces attaques interviennent au moment où l'Ukraine fait face à une forte pression sur le front militaire et politique: l'armée russe progresse dans l'est du pays et l'administration de Volodymyr Zelensky est secouée par un grave scandale de corruption qui a poussé le président ukrainien à limoger vendredi son très influent chef de cabinet, Andriï Iermak.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky (à droite) et Andriï Iermak, à Madrid, le 18 novembre 2025 ( AFP / Oscar DEL POZO )

Les Etats-Unis ont présenté récemment un nouveau plan pour mettre fin au conflit déclenché par l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022, qu'ils cherchent à finaliser avec l'approbation des belligérants, mais Kiev craint d'être contraint de faire d'importantes concessions.

Dans ce contexte, alors que l'Ukraine cherche à continuer à peser dans les pourparlers, des attaques de drones navals ont touché samedi très tôt un terminal pétrolier majeur dans le port russe de Novorossiïsk.

Ce terminal permet d'exporter le pétrole acheminé par l'un des oléoducs les plus importants au monde, qui part de champs pétrolifères du Kazakhstan au bord de la mer Caspienne et traverse la Russie vers la mer Noire.

Le Caspian Pipeline Consortium, qui exploite cet oléoduc, a affirmé qu'une "attaque terroriste" de drones navals avait mis hors d'usage l'une des trois bouées d’amarrage du terminal permettant le chargement en mer des pétroliers.

Pour l'heure, Kiev n'a pas commenté cette attaque.

Pour sa part, le ministère kazakh de l'Energie a dénoncé dans un communiqué une attaque "inacceptable" qui crée des "risques pour la sécurité énergétique mondiale".

- Négociations attendues en Floride -

Parallèlement, une équipe de négociateurs ukrainiens est partie samedi pour les Etats-Unis afin de discuter du plan américain visant à arrêter cette guerre, la plus sanglante en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio et l'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, rencontreront dimanche la délégation ukrainienne en Floride, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental américain.

Samedi soir, Volodymyr Zelensky a indiqué que le dialogue se poursuivrait avec Washington sur la base d'amendements du plan américain négociés il y a une semaine à Genève lors de pourparlers ukraino-américains.

"La partie américaine est constructive et dans les jours à venir, il sera possible de préciser les étapes à suivre pour déterminer comment mettre fin à la guerre dans la dignité", a affirmé M. Zelensky lors de son allocution quotidienne.

- Pétroliers visés -

L'Ukraine a revendiqué par ailleurs samedi l'attaque de deux pétroliers en mer Noire au large de la Turquie, disant avoir frappé avec des drones navals des navires de la flotte fantôme russe utilisée par Moscou pour contourner les sanctions occidentales.

Capture d'images diffusées par le Service de sécurité ukrainien (SBU), le 29 novembre 2025, montrant un cargo en feu en mer Noire, au large des côtes turques ( Service de sécurité ukrainien / - )

Une source au sein des services de sécurité ukrainiens (SBU) a affirmé à l'AFP que ces pétroliers, le Kairos et le Virat, avaient été la cible de drones "Sea Baby" lors d'une opération conjointe entre le SBU et la marine ukrainienne.

Selon cette source, ils étaient vides au moment de l'attaque et se rendaient au port russe de Novorossiïsk pour être réalimentés en hydrocarbures.

Ces derniers mois, l'armée ukrainienne vise régulièrement des sites pétroliers et des raffineries en Russie pour tenter de perturber la rente des hydrocarbures permettant à Moscou de financer son effort de guerre.

- Frappes russes sur l'Ukraine -

De son côté, Moscou poursuit ses attaques nocturnes massives sur l'Ukraine, en visant en particulier le système énergétique pour faire plier la population.

Dans la nuit de vendredi à samedi, 36 missiles et 596 drones russes ont attaqué l'Ukraine, selon l'armée de l'air ukrainienne.

Ces frappes ont fait deux morts à Kiev, un autre dans la région de la capitale, et au moins une trentaine de blessés, selon le ministère de l'Intérieur.

Des secouristes ukrainiens interviennent dans un immeuble résidentiel endommagé à la suite d’une attaque de drone à Kiev, le 29 novembre 2025 ( AFP / Genya SAVILOV )

Au moins 600.000 usagers ont été privés de courant, a indiqué le ministère ukrainien de l'Energie.

Dans son rapport quotidien, l'armée russe a affirmé avoir frappé des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures énergétiques qui l'alimentent.