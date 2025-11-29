 Aller au contenu principal
Airbus cloue au sol 6.000 A320 pour mise à jour de logiciel

information fournie par AFP Video 29/11/2025 à 18:26

Images de l'aéroport de Roissy alors qu'Airbus a annoncé vendredi le rappel de quelque 6.000 avions A320, pour remplacer en toute urgence un logiciel de commande vulnérable aux radiations solaires, après un incident fin octobre aux Etats-Unis.L'appel a provoqué retards et annulations aux quatre coins du monde IMAGES

