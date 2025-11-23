Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dimanche que son pays poursuivra sa politique de tolérance zéro contre le Hezbollah au Liban, mais aussi contre le Hamas après des frappes meurtrières dans la bande de Gaza, où Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de violer la trêve.
"Israël fera le nécessaire face au Hamas et le Hezbollah", dit Netanyahu
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro