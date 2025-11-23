Des personnes se rassemblent sur le site d'une frappe israélienne sur un immeuble résidentiel du quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a ordonné une attaque contre le "chef d'état-major" du Hezbollah, a indiqué son bureau, après que l'armée israélienne a annoncé avoir visé un haut cadre du mouvement pro-iranien à Beyrouth. IMAGES
Images après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth
