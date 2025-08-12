 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
[REPLAY] Christophe Périllat (DG de Valeo): "Si les nuages autour du marché auto se dissipent, on aura un très beau parcours boursier !"

12/08/2025

Christophe Périllat, directeur général de Valeo, spécialiste mondial des technologies automobiles, était l'invité de l'émission Ecorama du 28 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'annonce des droits de douane de 25% de Donald Trump, les conséquences sur le marché auto et l'activité de Valeo, le recul de la production automobile en Europe, la baisse des ventes de voitures électriques et le cours de Bourse.

Guerre commerciale
Automobile / Equipementiers

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  29 mars 08:14

    Le Marché ne le voit pas encore, mais moi je continue à accumuler cette entreprise de bonne qualité et très bien dirigée, que ce soit par Mr Perillat, mais également par son prédécesseur.
    Mon objectif a LT est un retour ATH a plus de 60€.

