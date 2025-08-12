Christophe Périllat, directeur général de Valeo, spécialiste mondial des technologies automobiles, était l'invité de l'émission Ecorama du 28 mars 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'annonce des droits de douane de 25% de Donald Trump, les conséquences sur le marché auto et l'activité de Valeo, le recul de la production automobile en Europe, la baisse des ventes de voitures électriques et le cours de Bourse.
[REPLAY] Christophe Périllat (DG de Valeo): "Si les nuages autour du marché auto se dissipent, on aura un très beau parcours boursier !"
