L'Insoumise Sophia Chikirou se lance dans la course à la mairie de Paris

La députée insoumise Sophia Chikirou se lance officiellement dans la course à la mairie de Paris, avec l'ambition de conquérir un électorat populaire délaissé à ses yeux par la majorité socialiste aux commandes de la capitale.
