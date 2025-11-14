Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour le viol d'un mineur

Recherché par le FBI, un Américain arrêté en Alsace pour pédocriminalité ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Recherché depuis de longues années par le FBI pour des faits de nature pédocriminelle, un Américain a été arrêté près de Strasbourg, où il résidait, et mis en examen et écroué en France pour le viol de son fils adoptif de 10 ans, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Des investigations sont en cours pour vérifier si le suspect, Michael Wiseman, 51 ans, arrêté le 1er novembre à Kilstett (Bas-Rhin) où il résidait sous une fausse identité, a pu s'en prendre à son autre enfant, âgé de huit ans, a précisé cette source. Interrogé par l'AFP, le parquet s'est borné à indiquer qu'"une procédure d'instruction (était) en cours à Strasbourg", sans plus de précision.

Selon la police de Scottsdale, dans l'Arizona (sud-ouest des États-Unis), l'homme avait été arrêté une première fois dans son pays en février 2008 pour "exploitation sexuelle de mineur", mais avait fui les États-Unis la même année alors qu'il était placé sous bracelet électronique.

"Ses activités criminelles et ses tentatives répétées d'échapper à une arrestation s'étendent sur près de deux décennies et plusieurs pays, et ont maintenant pris fin", se sont félicités les policiers américains dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.

Interpellé en 2009 en Espagne, le suspect avait été extradé vers son pays, puis condamné en 2012, mais avait à nouveau fui à l'étranger alors qu'il était en liberté conditionnelle. Passé par le Vietnam puis la Pologne, il s'était finalement établi en France.

En accédant à distance au contenu de sa messagerie électronique, les enquêteurs américains ont trouvé des vidéos dans lesquelles le quinquagénaire violait son fils adoptif, ce qui lui a valu d'être mis en examen en France. "Sans les efforts pour trouver Wiseman en vue de son extradition, cette nouvelle preuve de ses crimes actuels n'aurait jamais pu être découverte", a souligné la police de l'Arizona.

Selon les éléments recueillis à Kilstett par un journaliste de l'AFP, le quinquagénaire et sa famille habitaient depuis un peu plus d'un an dans cette localité située à environ 15 kilomètres au nord de Strasbourg. Ses enfants y étaient scolarisés.

Il y avait créé, avec son épouse rencontrée au Vietnam, une entreprise de production de champignons bio. Auparavant, selon son propre récit sur le site de son entreprise, il a été "pilote de jets privés en Europe" et a dirigé une "école d'anglais", revendue depuis.

La nouvelle de son arrestation, et des faits qui lui sont reprochés, s'est répandue vendredi parmi les parents d'élèves de l'école primaire, a raconté à l'AFP Valérie, mère d'une fillette scolarisée en CM2. "C'était l'affolement pour ceux qui l'ont côtoyé de près (...), on est sous le choc", a-t-elle commenté.