À la Une de la presse ce jeudi 20 novembre 2025, les journaux espagnols tentent, 50 ans après la mort de Franco, de comprendre comment le phénomène politique a survécu à l'homme. Un entretien croisé entre Amine Kessaci et Roberto Saviano, menacés pour leur engagement contre le grand banditisme. Le quotidien infernal d'un juge français de la CPI sous sanction de l'administration Trump. Et les 60 ans d'une photographie légendaire de Mohamed Ali, dont l'esthétisme a influencé sport, culture et politique.
Espagne : "Franco est en réanimation", cinquante ans après sa mort
