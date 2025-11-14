"Cette aventure de l'allocation sociale unique va faire l'objet d'un projet de loi rapide puisqu'il sera déposé au Conseil des ministres au mois de décembre", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en clôture des Assises nationales de Départements de France.
Allocation sociale unique: un "projet de loi en décembre" (Lecornu)
