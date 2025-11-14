 Aller au contenu principal
Allocation sociale unique: un "projet de loi en décembre" (Lecornu)

information fournie par AFP Video 14/11/2025 à 13:14

"Cette aventure de l'allocation sociale unique va faire l'objet d'un projet de loi rapide puisqu'il sera déposé au Conseil des ministres au mois de décembre", déclare le Premier ministre Sébastien Lecornu en clôture des Assises nationales de Départements de France.

