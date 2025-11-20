Suspense dissipé : Nvidia a une nouvelle fois rassuré les marchés. Avec un bénéfice trimestriel en envolée et des prévisions solides pour la fin d’année, le géant mondial des puces IA balaie pour l’instant les craintes de surchauffe. La demande reste explosive, son carnet de commandes bien orienté, et Jensen Huang, le président, ne voit aucun signe d’essoufflement. De quoi conforter une valorisation stratosphérique, même si la concentration extrême du marché américain continue de faire planer un risque sur l’ensemble des Bourses mondiales. L'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 20 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Bulle ou pas sur l’IA : Nvidia rassure les investisseurs !
Valeurs associées
|186,5200 USD
|NASDAQ
|0,00%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
