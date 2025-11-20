Les derniers chiffres publiés par la DGFiP le confirment : l’impôt sur le revenu reste massivement porté par les ménages les plus aisés. Alors que 10 % des foyers fiscaux assument près des trois quarts de l’IR, les recettes ont encore bondi en 2025, tirées par les hauts revenus et leur contribution exceptionnelle. Un impôt toujours plus concentré, loin des idées reçues sur un prétendu allègement pour les plus riches, au moment même où l’Assemblée nationale envisage d’élargir l’assiette de l’IFI. Les explications de Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Economie. Ecorama du 20 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Impôts : oui, les plus aisés sont toujours plus taxés !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
