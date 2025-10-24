Au programme ce matin : Dassault Systèmes , Getlink , Home Depot, Ipsos , Sodexo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 23/10/2025
Valeurs associées
|26,210 EUR
|Euronext Paris
|-12,98%
|15,850 EUR
|Euronext Paris
|+2,32%
|385,030 USD
|NYSE
|-0,99%
|33,960 EUR
|Euronext Paris
|-6,81%
|52,050 EUR
|Euronext Paris
|-7,30%
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro