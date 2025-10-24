 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 23/10/2025

information fournie par Libertify 24/10/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Dassault Systèmes , Getlink , Home Depot, Ipsos , Sodexo . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

DASSAULT SYSTEMES
26,210 EUR Euronext Paris -12,98%
GETLINK
15,850 EUR Euronext Paris +2,32%
HOME DEPOT
385,030 USD NYSE -0,99%
IPSOS
33,960 EUR Euronext Paris -6,81%
SODEXO
52,050 EUR Euronext Paris -7,30%

