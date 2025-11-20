Raphaël Gorgé, PDG d’ Exail Technologies , la star de l’année à la Bourse de Paris, côté sur le SBF120, était l'invité de l'émission Ecorama du 20 novembre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’ascension fulgurante d’Exail Technologies, l’essor de la robotique maritime et des drones autonomes transocéaniques, la maîtrise de la navigation inertielle, un carnet de commandes record porté par des contrats majeurs avec les marines du monde entier, un marché en pleine accélération et une valorisation désormais stratosphérique.
Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Après 350% de hausse du cours, on est toujours sous-valorisé par rapport à nos concurrents dans la Défense !"
Valeurs associées
|82,5000 EUR
|Euronext Paris
|+4,04%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
