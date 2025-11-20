Images de l'AFPTV montrant le moment où une frappe israélienne touche le village de Chahour, dans le sud du Liban. Cette frappe intervient au lendemain d'une autre frappe israélienne qui a fait 13 morts dans un camp de réfugiés palestiniens dans le sud du Liban, le bilan le plus lourd depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah l'année dernière.
Une frappe israélienne touche un village dans le sud du Liban
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro