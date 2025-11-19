Bourse : enfin la correction que les investisseurs attendaient ?

information fournie par Ecorama • 19/11/2025 à 14:10

Après des mois d’euphorie et de records en chaîne, la nervosité fait son retour sur les marchés. Le Nasdaq décroche de 5 %, le Nikkei de 7 %, le CAC repasse sous les 8 000 points. Rien d’alarmant après un rallye spectaculaire, mais assez pour réveiller les doutes. Entre un bitcoin qui s’enfonce de près de 30 %, des valorisations américaines jugées délirantes, le S&P 500 se paie 28 fois les bénéfices et l’incertitude sur une éventuelle baisse de taux de la Fed en décembre, les investisseurs s’interrogent : est-ce le début d’un vrai retournement ? L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 19 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com