Donald Trump a dit mercredi que les Etats-Unis allaient "travailler" afin de mettre fin au conflit au Soudan à la demande du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.
Trump dit qu'il va "travailler" sur le Soudan à la demande de l'Arabie saoudite
