Au programme ce matin : Bouygues , Carrefour , Solvay , Tesla , TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 13/11/2025
Valeurs associées
|41,850 EUR
|Euronext Paris
|+1,70%
|13,525 EUR
|Euronext Paris
|+2,08%
|27,840 EUR
|Euronext Bruxelles
|0,00%
|401,9900 USD
|NASDAQ
|-6,64%
|56,190 EUR
|Euronext Paris
|+1,61%
