Plat particulièrement prisé des Japonais, l'anguille fait l'objet d'un débat international pour conserver l'espèce. Jusqu'à 85% de la consommation mondiale d'anguille se fait en Asie de l'Est, et notamment au Japon.
Au Japon, l'anguille au menu d'un débat mondial sur sa préservation
