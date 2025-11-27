Elles n'ont que cinq ans mais maîtrisent déjà le coup de pied foudroyant: en Iran, de plus en plus de filles se mettent au karaté dès leur plus jeune âge, signe de changement dans la République islamique.
En Iran, les filles se tournent vers le karaté
