Le président français Emmanuel Macron a remis jeudi le prix Goncourt des lycéens 2025 à Nathacha Appanah pour "La nuit au cœur" (Gallimard), qui raconte le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines.
Nathacha Appanah reçoit le prix Goncourt des lycéens 2025
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro