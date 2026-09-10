Présidentielle 2027 : vers une taxation plus lourde des héritages ?

information fournie par Ecorama • 10/09/2026 à 14:00

La fiscalité sur les successions s’impose dans le débat présidentiel, alors que la part de la fortune héritée atteint désormais 60 % du patrimoine total en France. Malgré un taux marginal de 45 % au delà de 1,8 million d’euros, 85 à 90 % des transmissions restent totalement exonérées, ce qui relance les propositions de taxation des méga héritages ou d’abattements réduits. Entre inégalités patrimoniales croissantes et projets allant de la taxation dès le premier euro à la confiscation au delà de 12 millions, le sujet devient explosif politiquement. L’analyse de Mathieu Plane, économiste – directeur adjoint, Département Analyse et Prévision OFCE. Ecorama du 10 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.