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Présidentielle 2027 : vers une taxation plus lourde des héritages ?

information fournie par Ecorama 10/09/2026 à 14:00

La fiscalité sur les successions s’impose dans le débat présidentiel, alors que la part de la fortune héritée atteint désormais 60 % du patrimoine total en France. Malgré un taux marginal de 45 % au delà de 1,8 million d’euros, 85 à 90 % des transmissions restent totalement exonérées, ce qui relance les propositions de taxation des méga héritages ou d’abattements réduits. Entre inégalités patrimoniales croissantes et projets allant de la taxation dès le premier euro à la confiscation au delà de 12 millions, le sujet devient explosif politiquement. L’analyse de Mathieu Plane, économiste – directeur adjoint, Département Analyse et Prévision OFCE. Ecorama du 10 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Presidentielle 2027

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29

2 commentaires

  • 14:25

    85 à 90% des transmissions restent totalement exonérées :

    Vu la fourchette du barème de cette taxation, les Français sont presque tous fauchés.

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