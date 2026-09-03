Dans leurs frappes récentes contre l'Iran, les Etats-Unis sont accusés d'avoir bombardé une cérémonie de mariage, dans la région du détroit d'Ormuz. Des images vérifiées tournées après l'attaque montrent les dégâts qu'elle a occasionnés et les décombres alentour. L'armée américaine a assuré ne pas viser de civils.
Iran : les Etats-Unis ont-ils visé une cérémonie de mariage ?
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro