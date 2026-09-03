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Iran : les Etats-Unis ont-ils visé une cérémonie de mariage ?

information fournie par France 24 03/09/2026 à 21:59

Dans leurs frappes récentes contre l'Iran, les Etats-Unis sont accusés d'avoir bombardé une cérémonie de mariage, dans la région du détroit d'Ormuz. Des images vérifiées tournées après l'attaque montrent les dégâts qu'elle a occasionnés et les décombres alentour. L'armée américaine a assuré ne pas viser de civils.

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