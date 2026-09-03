La Cour de cassation tunisienne a rejeté jeudi le pourvoi dans l’affaire du "complot contre la sûreté de l’État", confirmant les lourdes peines prononcées en appel, en novembre 2025, contre une quarantaine de personnes, dont des figures de l’opposition et des avocats.
Tunisie : la Cour de cassation confirme les lourdes peines dans l’affaire du "complot contre l’État"
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