Alors que des élections régionales ont eu lieu dimanche en Allemagne, des internautes ont assuré, vidéos truquées à l'appui, que le parti d'extrême droite de l’AfD avait été victime de fraude. D'autres images manipulatoires ont été utilisées pour dénoncer de prétendues irrégularités dans le scrutin
Elections en Allemagne : fausses fraudes, vraies intox
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