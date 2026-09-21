Au Maroc, ce mercredi près de 16 millions d'électeurs sont appelés à désigner les 395 députés de la Chambre des représentants, première étape vers la formation d'un nouveau gouvernement pour les cinq prochaines années. Les jeunes représentent une part limitée du corps électoral : 15% des inscrits ont entre 25 et 34 ans, et 4% entre 18 et 24 ans. Une répartition qui reflète en partie la structure démographique du pays.
Maroc: à quelques jours des élections législatives, la jeunesse divisée entre espoir et scepticisme
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