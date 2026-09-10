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Pétrole à 100 $ : la goutte de trop pour les marchés boursiers ?

information fournie par Ecorama 10/09/2026 à 14:10

Le baril repasse au dessus de 100  deviendrait plausible, avec des conséquences directes sur l’inflation, les banques centrales et les secteurs les plus exposés. Pour les investisseurs, la question est de savoir s’il faut encore acheter le pétrole ou plutôt privilégier les segments déjà sous tension comme le diesel, le raffinage ou le transport maritime. L’analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 10 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Pétrole et parapétrolier

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