Agir sur les aides mais aussi sur les approvisionnements : le couple exécutif se déploie cette semaine pour tenter de calmer la grogne sociale sur les carburants, dont les prix flambent et entament le pouvoir d'achat, devenu un thème majeur de la campagne présidentielle. Le prix du gazole a atteint dimanche 20 septembre 2,41 euros, du jamais vu en France.
France : Les infirmiers libéraux face à la hausse du prix des carburants
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