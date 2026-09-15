Catherine Ringer, chanteuse du mythique duo des Rita Mitsouko, est décédée d'un cancer à l'âge de 68 ans. PORTRAIT DE CATHERINE RINGER
Décès de Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko
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