Le 1er novembre 2026 aura lieu le départ de la Route du Rhum, la célèbre course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo en Bretagne pour rejoindre la Guadeloupe. Dans la catégorie IMOCA, le navigateur Sébastien Simon aborde la course avec plein d'ambitions. Depuis sa 3ème place au Vendée Globe 2024, le natif des Sables d'Olonne dispose désormais d'un nouveau bateau Groupe Dubreuil 2, avec un cockpit totalement fermé, inspiré de l'aviation. Il nous révèle ses derniers secrets.
Voile : nouveau bateau et nouvelle ambition pour Sébastien Simon avant la Route du Rhum
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