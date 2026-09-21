 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Voile : nouveau bateau et nouvelle ambition pour Sébastien Simon avant la Route du Rhum

information fournie par France 24 21/09/2026 à 21:54

Le 1er novembre 2026 aura lieu le départ de la Route du Rhum, la célèbre course transatlantique en solitaire au départ de Saint-Malo en Bretagne pour rejoindre la Guadeloupe. Dans la catégorie IMOCA, le navigateur Sébastien Simon aborde la course avec plein d'ambitions. Depuis sa 3ème place au Vendée Globe 2024, le natif des Sables d'Olonne dispose désormais d'un nouveau bateau Groupe Dubreuil 2, avec un cockpit totalement fermé, inspiré de l'aviation. Il nous révèle ses derniers secrets.

Sport

Vidéos les + vues

1

L'Arabie saoudite dit avoir intercepté un missile tiré par les Houthis vers Ryad

information fournie par AFP 20 sept.
2

Alzheimer : L'écrivaine Virginie Grimaldi se confie sur la maladie qui a touché son père

information fournie par France 24 21 sept.
3

France : Les infirmiers libéraux face à la hausse du prix des carburants

information fournie par France 24 21 sept.
1
4

À son procès pour corruption, Rachida Dati plaide le dilettantisme parlementaire

information fournie par AFP 21 sept.
9
5

Face aux extrêmes, Merz érige sa coalition en rempart démocratique

information fournie par AFP 21 sept.
11
6

Voile : nouveau bateau et nouvelle ambition pour Sébastien Simon avant la Route du Rhum

information fournie par France 24 21 sept.
7

Maroc: à quelques jours des élections législatives, la jeunesse divisée entre espoir et scepticisme

information fournie par France 24 21 sept.
8

Elections en Allemagne : fausses fraudes, vraies intox

information fournie par France 24 21 sept.
1

Plus d'un millier de policiers dans les rues de Paris pour dénoncer le manque de moyens

information fournie par AFP Video 15 sept.
2

Carburants: un dépôt pétrolier bloqué par des pêcheurs à Fos-sur-Mer

information fournie par AFP Video 15 sept.
3

Voix iconique des Rita Mitsouko, Catherine Ringer s'est éteinte

information fournie par AFP 15 sept.
1
4

Décès de Catherine Ringer, célèbre voix des Rita Mitsouko

information fournie par AFP Video 15 sept.
1
5

"Tarif agent": au terme d'une journée de grève massive, électriciens et gaziers en appellent à Matignon

information fournie par AFP 15 sept.
35
6

Salaires, conditions de travail, reconnaissance: les policiers d'Alliance manifestent à Paris

information fournie par AFP 15 sept.
15
7

RDC : Heurts et gaz lacrymogène lors de rassemblements de l'opposition

information fournie par AFP 15 sept.
8

Cash Confidences : instabilité mondiale, comment se projeter financièrement malgré tout ?

information fournie par Boursorama 15 sept.
1

Droits de douane: le Canada prend des mesures de rétorsion contre les États-Unis

information fournie par AFP Video 24 août
2

Dolly Parton: l'Empire State Building s'illumine en rose en hommage à la reine de la country

information fournie par AFP Video 26 août
3

L'Amérique orpheline de Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

information fournie par AFP 26 août
4

La Crypto décryptée : marchés de prédiction (Polymarket, Kalshi...) : qui vend les pelles ?

information fournie par Boursorama 26 août
5

L'Amérique pleure Dolly Parton, légende fédératrice de la country décédée à 80 ans

information fournie par AFP 26 août
6

Hinda Gharbi, (Bureau Veritas) : “On développe un portefeuille exposé à des segments du marché qui font de la croissance”

information fournie par Ecorama 27 août
7

Patrick Martin (Medef) : “Je suis là pour défendre les entreprises et les salariés”

information fournie par Ecorama 27 août
3
8

Une voiture fonce sur des piétons à Caen: "les gens sont choqués"

information fournie par AFP Video 27 août
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank