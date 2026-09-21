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Alzheimer : L'écrivaine Virginie Grimaldi se confie sur la maladie qui a touché son père

information fournie par France 24 21/09/2026 à 18:05

C'est une maladie qui touche près de 1,5 millions de personnes ici en France. Nous avons rencontré Virginie Grimaldi, l'une des écrivaines française les plus lues. Elle nous livre son témoignage.

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