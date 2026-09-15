Plusieurs dizaines de pêcheurs bloquent un dépôt pétrolier à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône pour protester contre la hausse des prix du carburant et la dégradation de leurs conditions de travail. La levée du blocage est ensuite intervenue peu avant 10 heures avec le concours des CRS.
Carburants: un dépôt pétrolier bloqué par des pêcheurs à Fos-sur-Mer
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