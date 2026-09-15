À l'appel du syndicat de police Alliance, plus d'un millier de policiers manifestent dans les rues de Paris pour réclamer des mesures salariales et dénoncer le manque de moyens et de reconnaissance.
Plus d'un millier de policiers dans les rues de Paris pour dénoncer le manque de moyens
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