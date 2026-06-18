Pékin a salué jeudi la signature par les présidents américain et iranien d'un protocole d'accord prévoyant la cessation immédiate de leurs hostilités, appelant les deux camps à des compromis dans la prochaine phase de leurs négociations.
Pékin "se félicite" de la signature de l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis
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