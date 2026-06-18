De la fumée s'élève au-dessus d'un complexe de raffineries de pétrole à Moscou à la suite d'une attaque menée par des drones ukrainiens. Il s'agit de la plus importante attaque menée par l'Ukraine contre la capitale russe ; elle a provoqué des incendies dans la ville et ses environs et a contraint à évacuer le plus grand aéroport du pays, selon les autorités.
Moscou: de la fumée s'élève au-dessus d'une raffinerie après une attaque ukrainienne
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