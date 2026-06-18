Le secrétaire américain à la Défense Pete Hegseth, a salué jeudi les progrès des alliés des Etats-Unis au sein de l'Otan en matière de dépenses militaires, tout en estimant que certains devaient "faire davantage".
Otan: Hegseth salue les progrès des alliés sur les dépenses de défense
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