 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cash & Curious : Japon, enfin le grand réveil boursier ?

information fournie par Boursorama 18/06/2026 à 08:34

Longtemps, le Japon aura fait figure de paradoxe : une puissance technologique hors norme, qui a connu l'euphorie des années 80 avant de s'enliser dans plusieurs décennies de stagnation, de déflation et de désamour boursier.

Mais quelque chose est peut-être en train de changer.

À lire aussi | L'attractivité retrouvée des actions japonaises

Dans cet épisode de Cash & Curious, Guy Stear, responsable stratégie marchés développés au sein de l'Amundi Investment Institute, revient sur ce long cycle économique, fait de sommets spectaculaires puis de désillusions durables, et décrypte les raisons du réveil actuel des marchés japonais.

À lire aussi | Japon: La croissance économique bat les attentes au 1er trimestre

Derrière la hausse récente, il y a une combinaison d'éléments : réformes engagées depuis les Abenomics, mutation progressive de la gouvernance des entreprises, dynamique d'innovation qui ne s'est jamais totalement éteinte, et contexte politique qui continue d'évoluer.

Faut-il y voir un simple rebond technique, ou le début d'un nouveau chapitre pour l'économie japonaise et sa Bourse ?

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

Vidéos les + vues

1

Les pompiers combattent l'incendie d'un entrepôt près de Paris, pas de victime

information fournie par AFP 17 juin
2

La Minute Bourse : action au porteur ou au nominatif: quelles différences ?

information fournie par SG Bourse 17 juin
3

Le Louvre est à "bout de souffle" et fait face à un "mur d'investissements", affirme son président

information fournie par AFP 17 juin
12
4

Mondial 2026 : la France réussit son entrée en lice face au Sénégal

information fournie par France 24 17 juin
5

La famille royale néerlandaise accueille le couple impérial japonais à Amsterdam

information fournie par AFP Video 17 juin
6

Mondial-2026: la France lancée face au Sénégal (3-1) avec un doublé de Mbappé

information fournie par AFP Video 17 juin
7

Canicule : des pointes à 40 °C attendues dans plusieurs départements en France

information fournie par France 24 17 juin
8

Innovation : Vivatech fait son retour avec en invité surprise Jeff Bezos

information fournie par France 24 17 juin
1

Patrick Bruel mis en examen pour viol et agression sexuelle mais pas incarcéré

information fournie par AFP 11 juin
12
2

Violences sexuelles: Patrick Bruel échappe au placement en détention provisoire

information fournie par AFP Video 11 juin
3

Bruel sous contrôle judiciaire: la décision ne fait pas l'unanimité

information fournie par AFP Video 11 juin
4
4

De quoi va-t-on manquer cet été ?

information fournie par Ecorama 11 juin
1
5

Coupe du Monde 2026 : qui sont les vrais gagnants ?

information fournie par Ecorama 11 juin
6

Avant le G7, Macron organise une visioconférence sur la coopération économique

information fournie par AFP Video 11 juin
7

Échec pour la vente aux enchères du premier sac en cuir provenant de cellules de T-Rex

information fournie par AFP 11 juin
1
8

Aux Canaries, le pape salue "la dignité" des migrants

information fournie par AFP Video 11 juin
5
1

Pétrole : ce que le départ des majors étrangères change pour la France

information fournie par Ecorama 19 mai
2
2

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
3

Samy Chaar : "Le scénario des marchés c'est que Trump n'aura pas le cran de poursuivre cette guerre"

information fournie par Ecorama 28 mai
2
4

Trump dit annuler au dernier moment une nouvelle attaque contre l'Iran

information fournie par AFP Video 19 mai
5

Eric Lombard : "Je ne crois pas à une nouvelle crise financière"

information fournie par Ecorama 19 mai
1
6

Déclaration de revenus 2026 : faut-il (ou pas) appeler son centre des impôts ?

information fournie par Ecorama 25 mai
1
7

Agent IA : comment Dust veut changer notre façon de travailler

information fournie par Ecorama 29 mai
8

Sans alcool : une nouvelle consommation s’installe en France

information fournie par BoursoBank Clients 01 juin
4

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank