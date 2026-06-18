Cash & Curious : Japon, enfin le grand réveil boursier ?

information fournie par Boursorama • 18/06/2026 à 08:34

Longtemps, le Japon aura fait figure de paradoxe : une puissance technologique hors norme, qui a connu l'euphorie des années 80 avant de s'enliser dans plusieurs décennies de stagnation, de déflation et de désamour boursier.

Mais quelque chose est peut-être en train de changer.

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Dans cet épisode de Cash & Curious, Guy Stear, responsable stratégie marchés développés au sein de l'Amundi Investment Institute, revient sur ce long cycle économique, fait de sommets spectaculaires puis de désillusions durables, et décrypte les raisons du réveil actuel des marchés japonais.

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Derrière la hausse récente, il y a une combinaison d'éléments : réformes engagées depuis les Abenomics, mutation progressive de la gouvernance des entreprises, dynamique d'innovation qui ne s'est jamais totalement éteinte, et contexte politique qui continue d'évoluer.

Faut-il y voir un simple rebond technique, ou le début d'un nouveau chapitre pour l'économie japonaise et sa Bourse ?